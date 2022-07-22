Здоровье
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Почти 2,5 тыс. больных КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Лаборант держит в руках органайзер с пробирками
Иллюстративное фото: Hu Yuanjia/VCG/Getty Images

Накануне среди казахстанцев выявили почти 2,5 тыс. зараженных коронавирусом. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Конкретно речь идет о 2480 случаях заражения. И это при том, что за сутки до этого данный показатель составлял 2257, а неделю назад – 1257.

По нововыявленным случаям в регионах ситуация следующая:

  • в Нур-Султане – 796;
  • в Алматы – 722;
  • в Шымкенте – 105;
  • в Акмолинской области – 62;
  • в Актюбинской области – 25;
  • в Алматинской области – 90;
  • в Жетысуской области – 109;
  • в Атырауской области – 47;
  • в ВКО – 9;
  • в Абайской области – 31;
  • в Жамбылской области – 82;
  • в ЗКО – 31;
  • в Карагандинской области – 165;
  • в Улытауской области – 20;
  • в Костанайской области – 37;
  • в Кызылординской области – 40;
  • в Мангистауской области – 32;
  • в Павлодарской области – 26;
  • в СКО – 25;
  • в Туркестанской области – 26.

Напомним, вчера в зону умеренного риска ("желтую" зону) по КВИ перешел город Нур-Султан. Пока это единственный регион в данной зоне.

Вечером того же дня для столицы приняли новые ковидные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979700-pochti-25-tys-bolnyh-kvi-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/

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