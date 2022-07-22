Почти 2,5 тыс. больных КВИ выявили в Казахстане за сутки
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Накануне среди казахстанцев выявили почти 2,5 тыс. зараженных коронавирусом. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.
Конкретно речь идет о 2480 случаях заражения. И это при том, что за сутки до этого данный показатель составлял 2257, а неделю назад – 1257.
По нововыявленным случаям в регионах ситуация следующая:
- в Нур-Султане – 796;
- в Алматы – 722;
- в Шымкенте – 105;
- в Акмолинской области – 62;
- в Актюбинской области – 25;
- в Алматинской области – 90;
- в Жетысуской области – 109;
- в Атырауской области – 47;
- в ВКО – 9;
- в Абайской области – 31;
- в Жамбылской области – 82;
- в ЗКО – 31;
- в Карагандинской области – 165;
- в Улытауской области – 20;
- в Костанайской области – 37;
- в Кызылординской области – 40;
- в Мангистауской области – 32;
- в Павлодарской области – 26;
- в СКО – 25;
- в Туркестанской области – 26.
Напомним, вчера в зону умеренного риска ("желтую" зону) по КВИ перешел город Нур-Султан. Пока это единственный регион в данной зоне.
Вечером того же дня для столицы приняли новые ковидные ограничения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979700-pochti-25-tys-bolnyh-kvi-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/