Почти 2,5 тыс. больных КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Накануне среди казахстанцев выявили почти 2,5 тыс. зараженных коронавирусом. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Конкретно речь идет о 2480 случаях заражения. И это при том, что за сутки до этого данный показатель составлял 2257, а неделю назад – 1257.

По нововыявленным случаям в регионах ситуация следующая:

в Нур-Султане – 796 ;

; в Алматы – 722 ;

; в Шымкенте – 105;

в Акмолинской области – 62;

в Актюбинской области – 25;

в Алматинской области – 90;

в Жетысуской области – 109;

в Атырауской области – 47;

в ВКО – 9;

в Абайской области – 31;

в Жамбылской области – 82;

в ЗКО – 31;

в Карагандинской области – 165;

в Улытауской области – 20;

в Костанайской области – 37;

в Кызылординской области – 40;

в Мангистауской области – 32;

в Павлодарской области – 26;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 26.

Напомним, вчера в зону умеренного риска ("желтую" зону) по КВИ перешел город Нур-Султан. Пока это единственный регион в данной зоне.

Вечером того же дня для столицы приняли новые ковидные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979700-pochti-25-tys-bolnyh-kvi-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/