Жесткий карантин могут ввести для "красной" зоны по COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Глава Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК рассказала, в каком случае будет рассматриваться введение жесткого карантина в стране из-за КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Роза Кожапова сообщила, что вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице.

"На сегодня только один регион – Нур-Султан – находится в "желтой" зоне. Когда регион в "желтой" зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено.

В случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq, и ограничительные мероприятия в два этапа", - добавила спикер.

Между тем, по ее данным, эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен".

В целом, как подчеркнула спикер, решение будет приниматься по результатам рассмотрения на МВК.

Ранее на брифинге рассказали о том, какие вакцины против COVID-19 сейчас доступны в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979809-zhestkiy-karantin-mogut-vvesti-dlya-krasnoy-zony-po-covid-19-v-kazahstane/