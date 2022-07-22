При каких условиях в Казахстане вернут дистанционку для школьников

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Глава Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Минздрава Роза Кожапова прокомментировала на брифинге в СЦК вопрос о том, могут ли дети начать предстоящий учебный год в дистанционном формате, передает корреспондент NUR.KZ.

Роза Кожапова сообщила, что перевод или частичный перевод на дистанционное обучение школ или каких-то других организаций образования будет рассматриваться в зависимости от ситуации, которая будет в начале учебного года.

"В предыдущее время подъемы заболеваемости были с различной длительностью. Последний подъем у нас начался 20 июня, и в принципе сейчас однозначно сказать не можем, как будет ситуация развиваться именно к сентябрю.

В принципе, сегодня заболевание протекает достаточно легко по сравнению с предыдущим штаммом "дельта". В каком формате будет обучение, мы вам, скорее всего, сможем сказать ближе ко второй половине августа.

Но ситуация будет зависеть от того, какой будет заболеваемость именно в этой группе населения, то есть среди детей школьного возраста", - пояснила спикер.

Ранее Кожапова сообщала, что вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979812-pri-kakih-usloviyah-v-kazahstane-vernut-distantsionku-dlya-shkolnikov/