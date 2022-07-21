Здоровье
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2257 новых случаев: число заражений COVID-19 резко выросло в Казахстане

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Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки, 20 июля, в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 642,
  • в городе Алматы – 650,
  • в городе Шымкент – 145,
  • в Акмолинской области – 38,
  • в Актюбинской области – 30,
  • в Алматинской области – 82,
  • в Жетысуской области - 78,
  • в Атырауской области – 44,
  • в ВКО – 22,
  • в Абайской области - 15,
  • в Жамбылской области – 86,
  • в ЗКО – 39,
  • в Карагандинской области – 188,
  • в Улытауской области - 24,
  • в Костанайской области – 29,
  • в Кызылординской области – 69,
  • в Мангистауской области – 19,
  • в Павлодарской области – 19,
  • в СКО – 16,
  • в Туркестанской области – 22.

Напомним, что 19 июля в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, на днях комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979455-2257-novyh-sluchaev-chislo-zarazheniy-koronavirusom-rezko-vyroslo-v-kazahstane/

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