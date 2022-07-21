2257 новых случаев: число заражений COVID-19 резко выросло в Казахстане
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За прошедшие сутки, 20 июля, в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 642,
- в городе Алматы – 650,
- в городе Шымкент – 145,
- в Акмолинской области – 38,
- в Актюбинской области – 30,
- в Алматинской области – 82,
- в Жетысуской области - 78,
- в Атырауской области – 44,
- в ВКО – 22,
- в Абайской области - 15,
- в Жамбылской области – 86,
- в ЗКО – 39,
- в Карагандинской области – 188,
- в Улытауской области - 24,
- в Костанайской области – 29,
- в Кызылординской области – 69,
- в Мангистауской области – 19,
- в Павлодарской области – 19,
- в СКО – 16,
- в Туркестанской области – 22.
Напомним, что 19 июля в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом.
Отметим, на днях комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979455-2257-novyh-sluchaev-chislo-zarazheniy-koronavirusom-rezko-vyroslo-v-kazahstane/