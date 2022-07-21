2257 новых случаев: число заражений COVID-19 резко выросло в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки, 20 июля, в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 642,

в городе Алматы – 650,

в городе Шымкент – 145,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 82,

в Жетысуской области - 78,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 22,

в Абайской области - 15,

в Жамбылской области – 86,

в ЗКО – 39,

в Карагандинской области – 188,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 69,

в Мангистауской области – 19,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 22.

Напомним, что 19 июля в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, на днях комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979455-2257-novyh-sluchaev-chislo-zarazheniy-koronavirusom-rezko-vyroslo-v-kazahstane/