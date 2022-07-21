Новые ковидные ограничения для Нур-Султана вступят в силу с субботы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Главный санитарный врач столицы подписала новое постановление об ограничительных мерах. Текст документа приводится на официальном сайте городского департамента санэпидконтроля.

В самом начале постановления подчеркивается, что ограничения вводятся из-за перехода Нур-Султана в зону умеренного риска ("желтую" зону) матрицы оценки эпидситуации.

Первым же пунктом в документе приводятся рекомендации для государственных и местных органов, компаний и простых граждан. Им рекомендуется:

ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

перевод проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат.

При этом постановляется обеспечить:

соблюдение рекомендаций по ношению масок и использование антисептиков для обработки рук в общественных местах;

перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции.

исключение проведения мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

Горздраву поручается активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения, а акимату и палате предпринимателей – уведомительную и разъяснительную работу по принимаемым мерам.

Постановление вступает в силу с 23 июля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979608-v-nur-sultane-vveli-novye-kovidnye-ogranicheniya-oni-vstupayut-v-silu-s-subboty/