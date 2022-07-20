Какие вакцины от КВИ доступны астанчанам, рассказали в горздраве

Иллюстративное фото: Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Глава столичного УОЗ на ответил на вопрос о том, какие вакцины против коронавируса доступны сейчас для жителей города и сколько доз препарата осталось в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В данный момент для вакцинации и ревакцинации доступна только одна вакцина – китайского производителя Sinopharm. На сегодня в городе имеется 214 тыс. доз данной вакцины. Это достаточное количество", – сказал Тимур Муратов.

В целом, по его словам, для формирования коллективного иммунитета планировалось привить более 600 тыс. человек, или 60% горожан, за исключением тех, у кого есть противопоказания и ограничения по возрасту.

"На сегодня 533 тыс. человек получили 1-й компонент вакцины, 512 тыс. человек прошли полную иммунизацию. В поликлиниках работает 34 прививочных пункта, они работают с 08:00 до 20:00", – резюмировал спикер.

В ходе того же брифинга сообщалось, какие ограничения введут в Нур-Султане, если город перейдет в "желтую" зону по КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979335-kakie-vaktsiny-protiv-kvi-seychas-dostupny-astanchanam-rasskazali-v-gorzdrave/