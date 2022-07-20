Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане, рассказала главный санврач

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Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова на сообщила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейсенова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной.

"Если с 22 июня по 5 июля было зарегистрировано 414 случаев КВИ, то за последние две недели – с 6 июля по 19 июля – зарегистрировано уже 3970 случаев КВИ. Тем самым уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза.

Выявление новых случаев достигло 586 в сутки. По новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город приближается к "желтой" зоне", – сообщила главный санврач.

Она добавила, что в июне было проведено молекулярно-генетическое исследование 30 положительных проб заболевших КВИ.

"Результаты генотипирования показали, что 6 из 30 (20%) образцов принадлежат к генетической линии BA.1 Omicron; 9 из 30 (30%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.5 Omicron; 15 из 30 (50%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.2 ("стелс-омикрон").

На сегодняшний день доминирующей генетической линией остается ВА.2 ("стелс-омикрон"). Как нам известно, штамм "омикрон" с подвидами характеризируется высокой контагиозностью, заражению подвержены все возрасты.

Однако наиболее подвержены лица от 20 до 30 лет. Также он более заразен, чем "дельта". Клиническими симптомами являются усталость, головная боль и повышение температуры тела", – указала спикер.

В завершение Бейсенова призвала казахстанцев без крайней надобности не посещать места массового скопления людей.

"Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете. Отмечу, что при переходе в "желтую" зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции", – резюмировала спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979330-kakie-shtammy-koronavirusa-tsirkuliruyut-v-nur-sultane-rasskazala-glavnyy-sanvrach/