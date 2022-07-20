Как протекает КВИ у лежащих в больницах Нур-Султана, рассказали в УОЗ

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На глава УОЗ Тимур Муратов рассказал, чем отличается течение коронавируса у пациентов в этом эпидсезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава УОЗ, главное отличие коронавируса в этом году – в больницах стало меньше кислородозависимых пациентов, которым нужна ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

"При этом вирус также протекает с выраженной интоксикацией, першением в горле, высокой температурой", – сообщил спикер.

Он добавил, что в стационарах Нур-Султана находится 260 человек – занятость коечного фонда составляет 41%. При необходимости, как отметил Муратов, число коек увеличат.

"Особо тяжелому течению КВИ подвержены беременные, дети дошкольного возраста и лица группы риска – старшая возрастная группа, люди с хроническими заболеваниями сердца, головного мозга, почек, люди с ожирением.

Среди детей увеличение заболеваемости связано не только с их близкими контактами, но и тем, что дети не вакцинированы и не имеют искусственного иммунитета против КВИ. У них практически отсутствует защита от КВИ", – заявил Муратов.

Сейчас в Нур-Султане, по его данным, от коронавируса лечатся 55 детей, и еще более 100 детей – от пневмонии.

Напомним, что сегодня санврач рассказала, какие ограничения введут в Нур-Султане при переходе в "желтую" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979337-kak-protekaet-kvi-u-lezhaschih-v-bolnitsah-nur-sultana-rasskazali-v-uoz/