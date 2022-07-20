Новый штамм COVID-19 "Кентавр" выявили в России

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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила на официальном сайте, что в России у пяти заболевших COVID-19 обнаружили новый подвид омикрон-штамма под названием "Кентавр".

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", - говорится в сообщении.

Новый подвид омикрон-штамма "Кентавр" впервые был обнаружен в Индии. Затем распространился в нескольких странах. Считается, что число пациентов с этим подвидом невелико, но в ближайшее время заметно увеличится, передает Forbes.

Ранее главсанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, какие штаммы циркулируют в столице страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979373-novyy-shtamm-covid-19-kentavr-vyyavili-v-rossii/