Новый штамм COVID-19 "Кентавр" выявили в России
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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила на официальном сайте, что в России у пяти заболевших COVID-19 обнаружили новый подвид омикрон-штамма под названием "Кентавр".
"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", - говорится в сообщении.
Новый подвид омикрон-штамма "Кентавр" впервые был обнаружен в Индии. Затем распространился в нескольких странах. Считается, что число пациентов с этим подвидом невелико, но в ближайшее время заметно увеличится, передает Forbes.
Ранее главсанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, какие штаммы циркулируют в столице страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979373-novyy-shtamm-covid-19-kentavr-vyyavili-v-rossii/