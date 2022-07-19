Ковидные ограничения в Казахстане пересмотрели из-за нового деления на зоны

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Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале МВК.

В сообщении отмечается, что в Казахстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 3,2 раза. Из них до 89% заболевших приходится на невакцинированных и не прошедших ревакцинацию за последние 6 месяцев.

"Учитывая уровень вакцинации, свойства циркулируемого варианта "омикрон" и готовность системы здравоохранения актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации COVID-19 с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: "зеленая", "желтая" и "красная", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что актуализированная матрица позволит обеспечить жизнедеятельность населения и объектов бизнеса в текущих эпидемиологических условиях.

Кроме того, с учетом актуализации матрицы пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидемиологической ситуации.

При нахождении региона в "зеленой "зоне, но при повышении числа "R" рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте.

При переходе региона в "желтую" зону:

перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;

исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.

Рекомендовать использование медицинских масок:

в местах массового скопления населения (аэропорты, ЖД-вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);

в организованных коллективах;

во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, ЖД, международные автобусные перевозки).

Также МВК поручено дополнительно обсудить с НПП "Атамекен" и заинтересованными государственными органами меры, предусмотренные при переходе в "красную" зону.

Напомним, за прошедший понедельник, 18 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1450 новых пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Отметим, на прошлой неделе принцип деления на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны по КВИ изменили в Казахстане. Согласно новым правилам, показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения.

Из-за изменения матрицы, Алматы, который находился в "желтой" зоне, вновь вернулся в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979202-kovidnye-ogranicheniya-v-kazahstane-peresmotreli-iz-za-novogo-deleniya-na-zony/