Почти 1500 зараженных КВИ выявили среди казахстанцев за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшую пятницу, 15 июля, суточный прирост инфицированных КВИ в Казахстане составил 1470 человек. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В среду, 13 июля, суточный прирост зараженных коронавирусом перевалил за тысячу человек – в этот день было выявлено 1104 новых случая инфицирования.

На следующий день, в четверг в Казахстане было зарегистрировано уже 1257 случаев заражения COVID-19.

За вчерашний день, 15 июля, в региональном разрезе эпидемиологическая ситуация в стране выглядит так:

в Нур-Султане – 423 новых случая заражения коронавирусом;

в Алматы – 494;

в Шымкенте – 106;

в Акмолинской области – 27;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 132;

в Атырауской области – 27;

в Восточно-Казахстанской области – 22;

в Жамбылской области – 54;

в Западно-Казахстанской области – 12;

в Карагандинской области – 81;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 23;

в Мангистауской области – 17;

в Павлодарской области – 12;

в Северо-Казахстанской области – 10;

в Туркестанской области – 12.

Таким образом, на данный момент в Казахстане с начала мировой пандемии коронавируса был зарегистрирован 1 315 021 случай заболевания КВИ.

Вчера глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что ее ведомство разработало предлагаемый пакет мер для "желтых" и "красных" зон, вводимых из-за коронавируса. Также она прокомментировала вопрос о том, будут ли вновь использовать систему Ashyq при переходе региона в "красную" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978784-pochti-1500-zarazhennyh-kvi-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/