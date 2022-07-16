Здоровье
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Почти 1500 зараженных КВИ выявили среди казахстанцев за сутки

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Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшую пятницу, 15 июля, суточный прирост инфицированных КВИ в Казахстане составил 1470 человек. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В среду, 13 июля, суточный прирост зараженных коронавирусом перевалил за тысячу человек – в этот день было выявлено 1104 новых случая инфицирования.

На следующий день, в четверг в Казахстане было зарегистрировано уже 1257 случаев заражения COVID-19.

За вчерашний день, 15 июля, в региональном разрезе эпидемиологическая ситуация в стране выглядит так:

  • в Нур-Султане – 423 новых случая заражения коронавирусом;
  • в Алматы – 494;
  • в Шымкенте – 106;
  • в Акмолинской области – 27;
  • в Актюбинской области – 4;
  • в Алматинской области – 132;
  • в Атырауской области – 27;
  • в Восточно-Казахстанской области – 22;
  • в Жамбылской области – 54;
  • в Западно-Казахстанской области – 12;
  • в Карагандинской области – 81;
  • в Костанайской области – 14;
  • в Кызылординской области – 23;
  • в Мангистауской области – 17;
  • в Павлодарской области – 12;
  • в Северо-Казахстанской области – 10;
  • в Туркестанской области – 12.

Таким образом, на данный момент в Казахстане с начала мировой пандемии коронавируса был зарегистрирован 1 315 021 случай заболевания КВИ.

Вчера глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что ее ведомство разработало предлагаемый пакет мер для "желтых" и "красных" зон, вводимых из-за коронавируса. Также она прокомментировала вопрос о том, будут ли вновь использовать систему Ashyq при переходе региона в "красную" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978784-pochti-1500-zarazhennyh-kvi-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/

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