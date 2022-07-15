Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился до 1257 случаев
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За минувшие сутки, 14 июля, в Казахстане зарегистрировали 1257 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно последним данным, эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 353,
- в Алматы – 349,
- в Шымкенте – 103,
- в Акмолинской области – 30,
- в Актюбинской области – 7,
- в Алматинской области – 115,
- в Атырауской области – 23,
- в ВКО – 15,
- в Жамбылской области – 60,
- в ЗКО – 13,
- в Карагандинской области – 70,
- в Костанайской области – 17,
- в Кызылординской области – 51,
- в Мангистауской области – 16,
- в Павлодарской области – 9,
- в СКО – 5,
- в Туркестанской области – 21.
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 313 551 случай заражения КВИ.
Как уточняет официальный сайт Минздрава РК, на 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5 483 человека, из них в стационарах находится 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 895 пациентов.
Напомним, накануне суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане составил 1104 случая, за сутки до этого - 820 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978613-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-uvelichilsya-do-1257-sluchaev/