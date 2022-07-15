Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился до 1257 случаев

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За минувшие сутки, 14 июля, в Казахстане зарегистрировали 1257 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 353,

в Алматы – 349,

в Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 115 ,

, в Атырауской области – 23,

в ВКО – 15,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 70,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 21.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 313 551 случай заражения КВИ.

Как уточняет официальный сайт Минздрава РК, на 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5 483 человека, из них в стационарах находится 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 895 пациентов.

Напомним, накануне суточный прирост зараженных коронавирусом в Казахстане составил 1104 случая, за сутки до этого - 820 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978613-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-uvelichilsya-do-1257-sluchaev/