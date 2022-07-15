Могут ли закрыть границы в Казахстане из-за новой волны коронавируса, объяснили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минздрава Ажар Гиният рассказала, при каких условиях могут закрыть госграницы в Казахстане из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли в Казахстане вновь ввести жесткие ограничения, которые вводились ранее, в случае перехода регионов в "красную" зону.

"Могут", – коротко ответила Ажар Гиният.

В связи с этим журналисты поинтересовались, есть ли у правительства планы ввести запрет на выезд и въезд из страны.

"Сейчас эпидемиология инфекции изучается, если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, и если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда будут приниматься меры по закрытию границ", – подчеркнула министр.

Глава Минздрава также добавила, что на данный момент и врачи, и иммунологи собрали очень много информации о данном вирусе.

"Но мы видим цикличность, волнообразность течения данной инфекции. Если так посмотреть, в это время и в 2020, и в 2021 году идет рост этой инфекции. Вирус видоизменяется, и болезнь по-разному протекает, клиническая картина тоже меняется, и будет ли новый штамм этого вируса, какая будет клиника, еще неизвестно.

Сейчас, именно в этой волне, таких поражений легких нет, как это было с "дельта"-штаммом. Поэтому будем наблюдать за инфекцией и подстраиваться и по оргмоментам – как оказывать помощь, – и по лечению, и по карантинным мерам в зависимости от течения и распространенности инфекции", – резюмировала Гиният.

Напомним, что за четверг, 14 июля, в Казахстане зарегистрировали 1257 случаев заражения коронавирусом.

При этом с сегодняшнего дня показатель для деления на зоны по матрице оценки эпидситуации изменили со среднесуточной заболеваемости на суточный показатель госпитализированных.

Также Ажар Гиният озвучила новый прогноз по коронавирусу в Казахстане на ближайшие три месяца. По словам министра, рост заболеваемости ожидается в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978687-mogut-li-zakryt-granitsy-v-kazahstane-iz-za-novoy-volny-koronavirusa-obyasnili-v-minzdrave/