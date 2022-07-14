Более тысячи зараженных КВИ выявили за сутки в Казахстане
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За среду, 13 июля, в Казахстане было выявлено 1104 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Алматы и Нур-Султане – здесь за сутки коронавирус подтвердился более чем у 300 человек.
В целом эпидситуация в регионах Казахстана за прошедшие сутки выглядит так:
- в Нур-Султане – 328;
- в Алматы – 350;
- в Шымкенте – 102;
- в Акмолинской области – 14;
- в Актюбинской области – 10;
- в Алматинской области – 88;
- в Атырауской области – 18;
- в Восточно-Казахстанской области – 13;
- в Жамбылской области – 40;
- в Западно-Казахстанской области – 11;
- в Карагандинской области – 58;
- в Костанайской области – 15;
- в Кызылординской области – 16;
- в Мангистауской области – 12;
- в Павлодарской области – 10;
- в Северо-Казахстанской области – 10;
- в Туркестанской области – 9.
Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 1 312 294 случая заражения COVID-19.
Напомним, что 12 июля в Казахстане было зарегистрировано 820 человек с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
Вчера глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в мире. Позже он призвал все страны мира вернуться к масочному режиму на фоне растущего числа смертей от COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978357-bolee-tysyachi-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/