Здоровье
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Более тысячи зараженных КВИ выявили за сутки в Казахстане

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Сотрудница проверяет пробирки
Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

За среду, 13 июля, в Казахстане было выявлено 1104 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Алматы и Нур-Султане – здесь за сутки коронавирус подтвердился более чем у 300 человек.

В целом эпидситуация в регионах Казахстана за прошедшие сутки выглядит так:

  • в Нур-Султане – 328;
  • в Алматы – 350;
  • в Шымкенте – 102;
  • в Акмолинской области – 14;
  • в Актюбинской области – 10;
  • в Алматинской области – 88;
  • в Атырауской области – 18;
  • в Восточно-Казахстанской области – 13;
  • в Жамбылской области – 40;
  • в Западно-Казахстанской области – 11;
  • в Карагандинской области – 58;
  • в Костанайской области – 15;
  • в Кызылординской области – 16;
  • в Мангистауской области – 12;
  • в Павлодарской области – 10;
  • в Северо-Казахстанской области – 10;
  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 1 312 294 случая заражения COVID-19.

Напомним, что 12 июля в Казахстане было зарегистрировано 820 человек с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Вчера глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в мире. Позже он призвал все страны мира вернуться к масочному режиму на фоне растущего числа смертей от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978357-bolee-tysyachi-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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