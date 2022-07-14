Более тысячи зараженных КВИ выявили за сутки в Казахстане

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За среду, 13 июля, в Казахстане было выявлено 1104 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Алматы и Нур-Султане – здесь за сутки коронавирус подтвердился более чем у 300 человек.

В целом эпидситуация в регионах Казахстана за прошедшие сутки выглядит так:

в Нур-Султане – 328;

в Алматы – 350;

в Шымкенте – 102;

в Акмолинской области – 14;

в Актюбинской области – 10;

в Алматинской области – 88;

в Атырауской области – 18;

в Восточно-Казахстанской области – 13;

в Жамбылской области – 40;

в Западно-Казахстанской области – 11;

в Карагандинской области – 58;

в Костанайской области – 15;

в Кызылординской области – 16;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 10;

в Северо-Казахстанской области – 10;

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 1 312 294 случая заражения COVID-19.

Напомним, что 12 июля в Казахстане было зарегистрировано 820 человек с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Вчера глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в мире. Позже он призвал все страны мира вернуться к масочному режиму на фоне растущего числа смертей от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978357-bolee-tysyachi-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/