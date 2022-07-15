Маски и дистанционка: что может измениться в Казахстане из-за ухудшения эпидситуации

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На брифинге в СЦК глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что ведомство разработало предлагаемый пакет мер для "желтых" и "красных" зон, вводимых из-за коронавируса – меры еще не приняты и будут вынесены на обсуждение комиссии, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Ажар Гиният озвучила меры, которые предлагается принимать при нахождении региона в той или иной зоне, согласно матрице оценки эпидситуации.

"При переходе в "желтую" зону будут приниматься дополнительные меры для локализации инфекции без нагрузки на бизнес.

Данные меры разработаны, На следующем заседании МВК они будут вынесены на обсуждение. Это: работа с близкими контактными, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, больных с противопоказаниями к вакцинации, у которых нет вакцины, обязательное ношение масок в общественных местах и в транспорте.

При переходе в "красную" зону будут дополнительно приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в 2 этапа – в зависимости от нагрузки на медучреждения", – сообщила министр.

Он добавила, что эти предложения в проекте, они разработаны Минздравом и будут вынесены на рассмотрение межведомственной комиссии (МВК).

Напомним, что с 15 июля в Казахстане иначе определяют "зеленые", "желтые" и "красные" зоны – за основу теперь берут не число зараженных КВИ, а число госпитализированных больных.

Таким образом, из-за новой матрицы подсчета с сегодняшнего дня весь Казахстан находится в "зеленой" зоне – Алматы также вернулся из "желтой" зоны в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978693-maski-i-distantsionka-chto-mozhet-izmenitsya-v-kazahstane-iz-za-uhudsheniya-epidsituatsii/