Ashyq могут вернуть при переходе региона в "красную" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, будут ли вновь использовать систему Ashyq при переходе региона в "красную" зону, передает корреспондент NUR.KZ.

"Система Ashyq по действующему постановлению главного санврача страны будет применяться в "красной" зоне. Если ситуация будет ухудшаться, мы свои предложения по использованию приложения представим в МВК для обсуждения, и в том числе бизнес там будет участвовать", – заверила министр.

При этом она напомнила, что данная система позволила бизнесу работать в условиях пандемии.

"Ashyq показал, что во время таких эпидемий бизнес может, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, работать и зарабатывать", – резюмировала Гиният.

Также министр здравоохранения сообщила, что ее ведомство разработало предлагаемый пакет мер для "желтых" и "красных" зон, вводимых из-за коронавируса – меры еще не приняты и будут вынесены на обсуждение комиссии.

Кроме того, Ажар Гиният ответила на вопрос о том, при каких условиях могут закрыть госграницы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978760-ashyq-mogut-vernut-pri-perehode-regiona-v-krasnuyu-zonu-po-kvi/