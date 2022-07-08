Здоровье
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Коронавирус в Казахстане: суточный прирост вырос до 334 случаев

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люди сидят в очереди на анализ на коронавирус
Иллюстративное фото: Ezra Acayan/Getty Images

За минувшие сутки, 7 июля, в Казахстане зарегистрировали 334 случая заражения коронавирусом. Актуальные данные приводит официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

Согласно последним данным, на 8 июля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 2 001 человек, из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне - 1 740 пациентов.

Состояние 15 пациентов, зараженных коронавирусом, оценивается как тяжелое, добавили в Минздраве.

Между тем официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 опубликовал статистику о выявленных случаях заражения КВИ в разрезе регионов. Так, новые случаи распределились следующим образом:

  • в Нур-Султане – 101,
  • в Алматы – 121,
  • в Шымкенте – 22,
  • в Алматинской области – 29,
  • в Атырауской области – 14,
  • в ВКО – 1,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 20,
  • в Костанайской области – 1,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 4,
  • в СКО – 1,
  • в Туркестанской области – 1.

Напомним, накануне сообщалось о 330 новых случаях заражения, еще сутками ранее - о 360 случаях.

К слову, Алматы уже перешел в "желтую" зону по темпам распространения КВИ. В связи с этим здесь ввели карантинные ограничения. Пока южная столица остается единственным регионом, покинувшим "зеленую" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977508-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-vyros-do-334-sluchaev/

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