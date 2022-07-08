Коронавирус в Казахстане: суточный прирост вырос до 334 случаев
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За минувшие сутки, 7 июля, в Казахстане зарегистрировали 334 случая заражения коронавирусом. Актуальные данные приводит официальный сайт Министерства здравоохранения РК.
Согласно последним данным, на 8 июля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 2 001 человек, из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне - 1 740 пациентов.
Состояние 15 пациентов, зараженных коронавирусом, оценивается как тяжелое, добавили в Минздраве.
Между тем официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 опубликовал статистику о выявленных случаях заражения КВИ в разрезе регионов. Так, новые случаи распределились следующим образом:
- в Нур-Султане – 101,
- в Алматы – 121,
- в Шымкенте – 22,
- в Алматинской области – 29,
- в Атырауской области – 14,
- в ВКО – 1,
- в Жамбылской области – 13,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 20,
- в Костанайской области – 1,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 3,
- в Павлодарской области – 4,
- в СКО – 1,
- в Туркестанской области – 1.
Напомним, накануне сообщалось о 330 новых случаях заражения, еще сутками ранее - о 360 случаях.
К слову, Алматы уже перешел в "желтую" зону по темпам распространения КВИ. В связи с этим здесь ввели карантинные ограничения. Пока южная столица остается единственным регионом, покинувшим "зеленую" зону.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977508-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-vyros-do-334-sluchaev/