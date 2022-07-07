Коронавирусом заболело еще 330 казахстанцев

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По данным за прошедший праздничный день, 6 июля, в Казахстане было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

В региональном разрезе суточный прирост заболевших выглядит так:

в Нур-Султане – 36;

в Алматы – 191;

в Шымкенте – 28;

в Акмолинской области – 11;

в Алматинской области – 10;

в Атырауской области – 9;

в Восточно-Казахстанской области – 4;

в Жамбылской области – 12;

в Западно-Казахстанской области – 1;

в Карагандинской области – 12;

в Костанайской области – 4;

в Кызылординской области – 3;

в Павлодарской области – 4;

в Северо-Казахстанской области – 1;

в Туркестанской области – 4.

Всего на сегодняшний день в Казахстане подтверждено 1 308 207 случаев заражения КВИ.

Отметим, что 5 июля в Казахстане было выявлено 360 новых случаев заболевания COVID-19. При этом за 4 июля зараженных казахстанцев было выявлено почти вдвое меньше – 187 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977273-koronavirusom-zabolelo-esche-330-kazahstantsev/