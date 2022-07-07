Коронавирусом заболело еще 330 казахстанцев
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По данным за прошедший праздничный день, 6 июля, в Казахстане было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.
В региональном разрезе суточный прирост заболевших выглядит так:
- в Нур-Султане – 36;
- в Алматы – 191;
- в Шымкенте – 28;
- в Акмолинской области – 11;
- в Алматинской области – 10;
- в Атырауской области – 9;
- в Восточно-Казахстанской области – 4;
- в Жамбылской области – 12;
- в Западно-Казахстанской области – 1;
- в Карагандинской области – 12;
- в Костанайской области – 4;
- в Кызылординской области – 3;
- в Павлодарской области – 4;
- в Северо-Казахстанской области – 1;
- в Туркестанской области – 4.
Всего на сегодняшний день в Казахстане подтверждено 1 308 207 случаев заражения КВИ.
Отметим, что 5 июля в Казахстане было выявлено 360 новых случаев заболевания COVID-19. При этом за 4 июля зараженных казахстанцев было выявлено почти вдвое меньше – 187 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977273-koronavirusom-zabolelo-esche-330-kazahstantsev/