Здоровье
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Коронавирусом заболело еще 330 казахстанцев

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Медик проверяет анализы в лаборатории
Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

По данным за прошедший праздничный день, 6 июля, в Казахстане было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

В региональном разрезе суточный прирост заболевших выглядит так:

  • в Нур-Султане – 36;
  • в Алматы – 191;
  • в Шымкенте – 28;
  • в Акмолинской области – 11;
  • в Алматинской области – 10;
  • в Атырауской области – 9;
  • в Восточно-Казахстанской области – 4;
  • в Жамбылской области – 12;
  • в Западно-Казахстанской области – 1;
  • в Карагандинской области – 12;
  • в Костанайской области – 4;
  • в Кызылординской области – 3;
  • в Павлодарской области – 4;
  • в Северо-Казахстанской области – 1;
  • в Туркестанской области – 4.

Всего на сегодняшний день в Казахстане подтверждено 1 308 207 случаев заражения КВИ.

Отметим, что 5 июля в Казахстане было выявлено 360 новых случаев заболевания COVID-19. При этом за 4 июля зараженных казахстанцев было выявлено почти вдвое меньше – 187 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977273-koronavirusom-zabolelo-esche-330-kazahstantsev/

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