Число новых случаев КВИ резко выросло до 360 за сутки в Казахстане

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За 5 июля в Казахстане зарегистрировали 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные приведены в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 4 июля в стране выявили 187 случаев КВИ, тогда как за 3 июля - 158 случаев COVID-19.

Больше всего случаев КВИ за сутки выявили в Алматы. Ситуация с распространением вируса в других регионах выглядит так:

в городе Нур-Султан – 59;

в городе Алматы – 199;

в городе Шымкент – 29;

в Акмолинской области – 4;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 17;

в Атырауской области – 10;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 10;

в ЗКО – 2;

в Карагандинской области – 15;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 2;

в Павлодарской области – 3;

в СКО – 3;

в Туркестанской области – 1.

Напомним, накануне глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, почему власти не вводят карантинные меры в Казахстане, несмотря на ухудшение эпидситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977157-rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-19-proizoshel-v-kazahstane-za-sutki/