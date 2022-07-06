Здоровье
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Число новых случаев КВИ резко выросло до 360 за сутки в Казахстане

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Девушка в маске
Иллюстративное фото: pexels.com

За 5 июля в Казахстане зарегистрировали 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные приведены в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 4 июля в стране выявили 187 случаев КВИ, тогда как за 3 июля - 158 случаев COVID-19.

Больше всего случаев КВИ за сутки выявили в Алматы. Ситуация с распространением вируса в других регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 59;
  • в городе Алматы – 199;
  • в городе Шымкент – 29;
  • в Акмолинской области – 4;
  • в Актюбинской области – 1;
  • в Алматинской области – 17;
  • в Атырауской области – 10;
  • в ВКО – 3;
  • в Жамбылской области – 10;
  • в ЗКО – 2;
  • в Карагандинской области – 15;
  • в Костанайской области – 2;
  • в Кызылординской области – 2;
  • в Павлодарской области – 3;
  • в СКО – 3;
  • в Туркестанской области – 1.

Напомним, накануне глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, почему власти не вводят карантинные меры в Казахстане, несмотря на ухудшение эпидситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977157-rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-19-proizoshel-v-kazahstane-za-sutki/

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