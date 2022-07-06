Число новых случаев КВИ резко выросло до 360 за сутки в Казахстане
Опубликовано:
За 5 июля в Казахстане зарегистрировали 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные приведены в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 4 июля в стране выявили 187 случаев КВИ, тогда как за 3 июля - 158 случаев COVID-19.
Больше всего случаев КВИ за сутки выявили в Алматы. Ситуация с распространением вируса в других регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 59;
- в городе Алматы – 199;
- в городе Шымкент – 29;
- в Акмолинской области – 4;
- в Актюбинской области – 1;
- в Алматинской области – 17;
- в Атырауской области – 10;
- в ВКО – 3;
- в Жамбылской области – 10;
- в ЗКО – 2;
- в Карагандинской области – 15;
- в Костанайской области – 2;
- в Кызылординской области – 2;
- в Павлодарской области – 3;
- в СКО – 3;
- в Туркестанской области – 1.
Напомним, накануне глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, почему власти не вводят карантинные меры в Казахстане, несмотря на ухудшение эпидситуации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977157-rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-19-proizoshel-v-kazahstane-za-sutki/