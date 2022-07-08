Глава ВОЗ заявил, что число случаев COVID-19 в мире выросло на 30% за две недели

Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini/Pool/AFP/Getty Images

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире за две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30%, об этом говорится на сайте организации.

По словам главы ВОЗ, увеличение числа заражений связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма, кроме того, ученые также выявляют и новые подварианты.

"За последние две недели количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось почти на 30% <…> В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты BA.4 и BA.5. Также был обнаружен новый подвид омикрон-штамма BA.2.75, за которым мы внимательно следим", – уточнил он.

Гебрейесус отметил, что новый подвид штамма "омикрон" был обнаружен в Индии.

Ранее сообщалось, что, согласно данным онлайн-карты на сайте ArcGIS, общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии составило более 550 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977504-glava-voz-zayavil-chto-chislo-sluchaev-covid-19-v-mire-vyroslo-na-30-za-dve-nedeli/