Санитайзеры и проветривание: для транспорта в Казахстане утвердили новые санмеры

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В связи с ростом заболеваемости КВИ в Казахстане вышло постановление касательно проведения санитарно-профилактических мероприятий на объектах транспорта. Текст документа опубликован на официальном сайте Департамента санэпидконтроля на транспорте.

Для предупреждения распространения КВИ среди казахстанцев, в соответствии с пунктом 1 статьи 102 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", главный санврач на транспорте Жанар Уразалина постановила:

1. Руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен) обеспечить:

проведение ревизии систем кондиционирования , вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах;

, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах; допуск пассажиров в транспортное средство в количестве, не превышающем число посадочных мест , за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов);

, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов); проветривание салона транспортного средства , влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров, во время стоянки по окончании маршрута;

, влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров, во время стоянки по окончании маршрута; проведение дезинфекции общественного транспорта по окончании смены (рейса, маршрута);

наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты , антисептиков для рук, дезинфицирующих средств;

, антисептиков для рук, дезинфицирующих средств; обязательное использование персоналом средств индивидуальной защиты (маски), антисептиков для рук;

(маски), антисептиков для рук; информирование пассажиров о мерах профилактики короновирусной инфекции и рекомендовать использование средств индивидуальной защиты (маски) в транспортном средстве.

2. Руководителям международных аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов обеспечить:

очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других работ систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;

и других работ систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ; текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров , протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров; регулярное проветривание всех помещений;

всех помещений; в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;

инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также контроль их соблюдения;

персонал средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и контроль их использования;

работу медицинского или здравпункта с изолятором с обеспечением постоянного присутствия медперсонала, соблюдением дезинфекционного режима, обеспечением лекарственными средствами и медоборудованием, а также с обеспечением сотрудников СИЗ и средствами дезинфекции.

с обеспечением постоянного присутствия медперсонала, соблюдением дезинфекционного режима, обеспечением лекарственными средствами и медоборудованием, а также с обеспечением сотрудников СИЗ и средствами дезинфекции. рекомендовать пассажирам использование средств индивидуальной защиты (маски) в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования в транспорте;

информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже 1 раза в 60 минут.

Постановление вступит в силу 8 июля 2022 года с 00 часов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977124-covid-19-v-kazahstane-pravila-perevozki-passazhirov-vstupyat-v-silu-8-iyulya/