Здоровье
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Больше 150 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

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Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 3 июля, в Казахстане выявили 158 заболевших коронавирусом граждан. Обновленную статистику по КВИ опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом накануне суточный прирост составил 188 случаев заражения КВИ, а еще сутками ранее в стране зарегистрировали 187 случаев заражения.

Согласно последним данным, вчера, 3 июля, новые случаи заражения были зарегистрированы в следующих регионах страны:

  • в Нур-Султане – 35 случаев,
  • в Алматы – 88,
  • в Шымкенте – 6,
  • в Акмолинской области – 4,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Атырауской области – 8,
  • в ВКО – 1,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 7,
  • в Костанайской области – 1,
  • в Павлодарской области – 1,
  • в СКО – 1.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 307 330 случаев заражения КВИ. ⠀

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976765-bolshe-150-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/

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