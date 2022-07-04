Больше 150 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки
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За минувшие сутки, 3 июля, в Казахстане выявили 158 заболевших коронавирусом граждан. Обновленную статистику по КВИ опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
При этом накануне суточный прирост составил 188 случаев заражения КВИ, а еще сутками ранее в стране зарегистрировали 187 случаев заражения.
Согласно последним данным, вчера, 3 июля, новые случаи заражения были зарегистрированы в следующих регионах страны:
- в Нур-Султане – 35 случаев,
- в Алматы – 88,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области – 4,
- в Алматинской области – 5,
- в Атырауской области – 8,
- в ВКО – 1,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 7,
- в Костанайской области – 1,
- в Павлодарской области – 1,
- в СКО – 1.
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 307 330 случаев заражения КВИ. ⠀
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976765-bolshe-150-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/