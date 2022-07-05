С чем связан рост заболеваемости КВИ в Нур-Султане, рассказали санврачи

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С третьей декады июня в столице наблюдается ожидаемый рост заболеваемости коронавирусом. Санврачи рассказали, с чем это связано, передает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В сообщении говорится, что санврачи связывают рост заболеваемости с активизацией ранее циркулировавшего штамма "омикрон" среди населения. Кроме того, указывается, что начало летних каникул и увеличение турпотока создают оптимальные условия для распространения вируса.

Таким образом, в настоящее время число заболевших достигает 55 каждый день, суточный показатель заболевания увеличился в 5-7 раз. В июне уровень заболеваемости COVID-19 превысил показателя прошлого месяца в 3,3 раза.

В столице также провели анализ заразившихся в июне граждан. Из 269 заболевших у 169 лиц (69%) выявили отсутствие иммунитета к COVID-19. Это говорит о том, что они не получали вакцину.

Из 88 привитых лиц, заболевших КВИ, у 85 (96%) прошло более 6 месяцев с момента получения 2 дозы и только 4,4% заболевших, то есть 12 человек, прошли ревакцинацию.

Тем временем, официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев попросил жителей и гостей Нур-Султана соблюдать санитарные меры, а также вакцинироваться от коронавируса в преддверии Дня столицы. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Байтанаев порекомендовал гражданам носить маски, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

"Также в целях защиты себя и своих близких убедительно прошу каждого казахстанца вакцинироваться", - написал официальный представитель КСЭК.

По его словам, в нынешней ситуации только вакцина защищает организм от коронавируса, однако со временем количество антител снижается.

Для того, чтобы их хватило для борьбы с COVID-19, спустя шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию.

Напомним, что в честь Дня столицы в Нур-Султане запланированы праздничные мероприятия. Тем не менее, как указали в акимате, салюта в этом году не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977072-s-chem-svyazan-rost-zabolevaemosti-kvi-v-nur-sultane-rasskazali-sanvrachi/