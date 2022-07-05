Более чем у сотни алматинцев подтвердился коронавирус за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 4 июля, в Казахстане выявили 187 случаев заболевания коронавирусом среди граждан. Обновленную статистику по КВИ опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом за 3 июля в Казахстане выявили 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а еще за сутки до этого – 188 случаев.

Согласно последним данным, ситуация с КВИ в стране в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 37 новых подтвержденных случаев;

в Алматы – 112;

в Шымкенте – 8;

в Алматинской области – 7;

в Атырауской области – 10;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 7;

в Кызылординской области – 1.

Всего в Казахстане с момента начала эпидемии подтверждено 1 307 517 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.

В тот же день для города утвердили новые карантинные меры. Они вступят в силу с 7 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976977-chislo-zarazheniy-covid-19-vnov-vyroslo-v-kazahstane/