Более чем у сотни алматинцев подтвердился коронавирус за сутки
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За минувшие сутки, 4 июля, в Казахстане выявили 187 случаев заболевания коронавирусом среди граждан. Обновленную статистику по КВИ опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
При этом за 3 июля в Казахстане выявили 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а еще за сутки до этого – 188 случаев.
Согласно последним данным, ситуация с КВИ в стране в разрезе регионов выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 37 новых подтвержденных случаев;
- в Алматы – 112;
- в Шымкенте – 8;
- в Алматинской области – 7;
- в Атырауской области – 10;
- в Жамбылской области – 4;
- в ЗКО – 1;
- в Карагандинской области – 7;
- в Кызылординской области – 1.
Всего в Казахстане с момента начала эпидемии подтверждено 1 307 517 случаев COVID-19.
Напомним, что накануне Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.
В тот же день для города утвердили новые карантинные меры. Они вступят в силу с 7 июля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976977-chislo-zarazheniy-covid-19-vnov-vyroslo-v-kazahstane/