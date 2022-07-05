Почему в Казахстане не вводят карантин из-за коронавируса, пояснили в Минздраве

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Глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, почему власти не принимают жестких ограничений на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что к этому часу в Казахстане против КВИ привито более 11 миллионов человек.

"Сейчас коллективный иммунитет есть, более 11 миллионов человек у нас в стране привито, ревакцинацию прошли около 5 миллионов человек, это почти 67% из подлежащего контингента, и есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем", – пояснила министр.

Между тем она добавила, что носить защитные медицинские маски рекомендуется в местах массового скопления людей – это могут быть торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, самолеты и поезда.

"В среднем за сутки 10 тысяч человек прививается. В связи с отпускным периодом стали чаще прививаться, вакцины имеются, запас вакцин на сегодняшний день – около 2 миллионов доз. Поэтому прошу обратиться в поликлиники по месту жительства, посоветоваться с врачом по поводу вакцинации и ревакцинации", – резюмировала Гиният.

Напомним, что 28 июня впервые за несколько месяцев суточный прирост новых инфицированных КВИ в Казахстане превысил сотню человек.

Вчера, 4 июля, Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения инфекции. За прошедшие сутки у 112 алматинцев подтвердился коронавирус.

Для южной столицы были утверждены новые карантинные меры, которые вступят в силу с 7 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977018-pochemu-v-kazahstane-ne-vvodyat-karantin-iz-za-koronavirusa-poyasnili-v-minzdrave/