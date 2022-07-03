Здоровье
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COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 188 заболевших

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баннер с девушкой в маске висит на улице в Алматы
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Более 180 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Согласно последним данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сутками ранее сообщалось о 187 случаях заражения.

Наихудшие показатели зафиксированы в Алматы и Нур-Султане.

В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 42,
  • в городе Алматы – 91,
  • в городе Шымкент – 13,
  • в Акмолинской области – 6,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 12,
  • в Атырауской области – 0,
  • в ВКО – 1,
  • в Жамбылской области – 8,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 11,
  • в Костанайской области – 1,
  • в СКО – 2.

Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976723-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vozroslo/

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