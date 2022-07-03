COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 188 заболевших
Опубликовано:
Более 180 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Согласно последним данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сутками ранее сообщалось о 187 случаях заражения.
Наихудшие показатели зафиксированы в Алматы и Нур-Султане.
В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 42,
- в городе Алматы – 91,
- в городе Шымкент – 13,
- в Акмолинской области – 6,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 12,
- в Атырауской области – 0,
- в ВКО – 1,
- в Жамбылской области – 8,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 11,
- в Костанайской области – 1,
- в СКО – 2.
Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая заболевания COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976723-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vozroslo/