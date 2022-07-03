COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 188 заболевших

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Более 180 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за последние сутки, следует из данных, опубликованных в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Согласно последним данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сутками ранее сообщалось о 187 случаях заражения.

Наихудшие показатели зафиксированы в Алматы и Нур-Султане.

В целом, в разрезе регионов ситуация с приростом заболевших за прошедшие 24 часа выглядит так:

в городе Нур-Султан – 42,

в городе Алматы – 91,

в городе Шымкент – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 1,

в СКО – 2.

Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976723-chislo-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-snova-vozroslo/