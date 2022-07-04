Алматы в "желтой" зоне по COVID-19: ситуацию прокомментировали в КСЭК

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель Комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев прокомментировал ситуацию с ухудшением эпидемиологической обстановки в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Байтанаев подтвердил тот факт, что Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, а также добавил, что для города готовится новое постановление санврача.

"Главный государственный санитарный врач города Алматы готовит постановление, в котором будут указаны все карантинные меры, рекомендованные МВК. Как будет готово постановление, в нем будет указана дата вступления данного постановления в силу", – сообщил он.

Байтанаев также призвал граждан отнестись с пониманием к ситуации и не отказываться от вакцинации и ревакцинации.

По его словам, на сегодняшний день около 80 процентов зараженных COVID-19, – люди, которые не вакцинировались либо не проходили ревакцинацию за последние 6 месяцев.

Напомним, что совсем недавно Алматы перешел в желтую "зону" по темпам распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в городе выявили 88 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976893-almaty-v-zheltoy-zone-po-covid-19-situatsiyu-prokommentirovali-v-ksek/