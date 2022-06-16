Медсоветник Байдена Энтони Фаучи заболел COVID-19

Энтони Фаучи. Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Главный медицинский советник президента Байдена Энтони Фаучи заразился коронавирусом. 81-летний ученый испытывает легкие симптомы недуга, передает Bloomberg.

Фаучи полностью вакцинирован и еще дважды получал бустерную прививку от COVID-19. Отмечается, что он заболел коронавирусом впервые за более чем два года с начала пандемии.

За последние дни он не контактировал с президентом Джо Байденом или другими официальными лицами Белого дома.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заболел COVID-19, но при этом чувствует себя хорошо.

Перед этим положительный тест на коронавирус получил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. А в мае COVID-19 заболел госсекретарь США Энтони Блинкен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974339-medsovetnik-baydena-entoni-fauchi-zabolel-covid-19/