Грузия отменила требования о паспортах вакцинации для въезжающих туристов

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Власти Грузии сняли некоторые ограничительные меры при въезде в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В числе прочего было отменено требование о прохождении периода самоизоляции.

Правительство Грузии отменило требование для иностранцев, въезжающих на территорию республики, предъявлять на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или документ о прохождении полного курса вакцинации, передает ТАСС.

Также отмечается, что туристы теперь освобождены от обязательного прохождения периода самоизоляции.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии и вступило в силу сегодня, 15 июня.

"Любой человек, прибывающий из любой страны, освобождается от обязанности предъявлять на территории Грузии при пересечении границы документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста", – говорится в постановлении правительства.

Напомним, что с 10 июня все ограничения на въезд, связанные с пандемией COVID-19, снял Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974273-gruziya-otmenila-trebovaniya-o-pasportah-vaktsinatsii-dlya-vezzhayuschih-turistov/