Премьер Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что заразился коронавирусом. Политик рассказал, что чувствует себя хорошо.

"У меня положительный тест на COVID-19. Я буду следовать рекомендациям общественного здравоохранения и буду изолирован. Я чувствую себя хорошо, но это потому, что я сделал прививку", - написал Трюдо.

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже сообщил, что заболел COVID-19 и самоизолировался. 75-летний Боррель заявил, что чувствует себя нормально.

Перед этим в мае положительный тест на коронавирус получили основатель Microsoft Билл Гейтс, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. У последнего наблюдались легкие симптомы болезни.

В апреле коронавирусом заболела вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973956-premer-kanady-dzhastin-tryudo-zarazilsya-koronavirusom/