Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заболел COVID-19

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в Twitter заявил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"У меня положительный результат на COVID-19. В соответствии с правилами и процедурами я нахожусь на самоизоляции", – написал он.

Боррель отметил, что чувствует себя нормально.

Главе дипломатии Евросоюза в апреле исполнилось 75 лет.

В мае положительный результат при тестировании на COVID-19 получил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Он испытывал легкие симптомы болезни.

В конце апреля у вице-президента США Камалы Харрис был диагностирован COVID-19. Заболевание протекало в бессимптомной форме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972693-glava-diplomatii-es-zhozep-borrel-zabolel-covid-19/