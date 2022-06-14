The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме из-за коронавируса у Мика Джаггера

The Rolling Stones на концерте в Ливерпуле, июнь 2022. Фото: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Британская рок-группа Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме 13 июня. Выяснилось, что солист Мик Джаггер заразился коронавирусом, передает Sky News.

Джаггер начал ощущать легкие симптомы COVID-19 сразу после того, как он вместе с другими членами группы приехал на стадион "Йохан Кройф Арена", где должен был состояться концерт.

В официальном заявлении говорится, что The Rolling Stones сожалеют об отмене концерта. Мероприятие будет перенесено на другой день.

"Rolling Stones были вынуждены отменить сегодняшний концерт в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" после того, как Мик Джаггер дал положительный результат [на COVID-19]", - гласит сообщение.

Сам 78-летний Джаггер тоже принес извинения в Twitter и пообещал вернуться на сцену как можно скорее.

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones запланировала 14 концертов в 10 странах Европы в рамках мирового турне Six.

Коллектив был образован в 1962 году и по популярности долгое время соперничал с The Beatles.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1974037-the-rolling-stones-otmenili-kontsert-v-amsterdame-iz-za-koronavirusa-u-mika-dzhaggera/