Блинкен сдал положительный тест на COVID-19

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на сайте, что Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

"Госсекретарь [Блинкен] полностью вакцинирован и получил ревакцинацию. Испытывает легкие симптомы болезни", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последние несколько дней Блинкен не контактировал с президентом Байденом. В последующие дни он будет работать из дома.

"Он [Блинкен] с нетерпением ждет возвращения в Департамент, чтобы как можно скорее вновь приступить к своим обязанностям", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце апреля коронавирус был диагностирован у вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Заболевание протекало в бессимптомной форме. Перед выявлением заболевания она не контактировала с Байденами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968079-blinken-sdal-polozhitelnyy-test-na-covid-19/