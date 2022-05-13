Штамм коронавируса "стелс-омикрон" выявили в Казахстане

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Минздрав Казахстана продолжает отслеживать циркуляцию штаммов коронавирусной инфекции в стране. По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае в Казахстане выявили циркуляцию "стелс-омикрон"-штамма, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в ведомстве, в апреле и мае во всех регионах выявлен "омикрон"-штамм – 98,6 %, а в 12 регионах выявлен "стелс-омикрон" - 36,7%.

Продолжается также циркуляция "дельта"-штамма - она составляет 1,4% от числа исследуемых проб.

"Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца", - добавили в ведомстве.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует казахстанцам пройти вакцинацию и ревакцинацию от КВИ.

В министерстве напомнили, что сейчас в Казахстане для вакцинации и ревакцинации доступны 3 вида вакцин - Pfizer, Sinopharm, QazVac.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969234-stels-omikron-shtamm-vyyavili-v-kazahstane/