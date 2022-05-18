Вернется ли коронавирус в Казахстан: что думают читатели NUR.KZ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанцы начинают забывать о коронавирусе - заболеваемость в стране имеет низкие темпы и кажется, что инфекция давно отступила. Спад заражения в Казахстане наблюдается уже несколько месяцев. С более чем двух тысяч случаев в сутки в феврале заболеваемость снизилась до единичных выявленных пациентов в день в мае, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы решили провести опрос и узнать, что по этому поводу думают казахстанцы - вернется ли коронавирус, принеся с собой новую волну заражений?

Большая часть опрошенных - 44% - считают, что инфекция, унесшая множество жизней, будет продолжаться, но лишь - в вялотекущем виде, как сезонное заболевание ОРВИ.

Еще 22% думают, что в скором времени произойдет новая волна этой болезни. А 18% респондентов уверены, что коронавируса никогда и не было.

9% считают - коронавирус все же сойдет на нет, а 8% признались, что им и вовсе все равно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969799-vernetsya-li-koronavirus-v-kazahstan-chto-dumayut-chitateli-nurkz/