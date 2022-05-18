ВОЗ попросила Северную Корею предоставить данные о вспышке COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Kyodo News via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к северокорейским властям с просьбой поделиться данными о вспышке коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится на сайте организации.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Северная Корея через государственные СМИ объявила о вспышке коронавируса и заявила, что в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19.

"ВОЗ обратилась к Корейской Народно-Демократической Республике с просьбой поделиться данными и информацией", – сообщает организация.

Глава ВОЗ отметил, что обеспокоен риском дальнейшего распространения COVID-19 в Северной Корее, поскольку население страны не вакцинировано.

Кроме того, организация предложила предоставить пакет технической поддержки и поставок, включая диагностические тесты, основные лекарства и вакцины против коронавируса.

Ранее Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок лекарственных средств в аптеки из-за распространения COVID-19 в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969790-voz-poprosila-severnuyu-koreyu-predostavit-dannye-o-vspyshke-covid-19/