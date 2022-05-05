Коронавирус за сутки выявили всего в четырех регионах Казахстана

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Всего 9 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в 4 регионах Казахстана за 4 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 4 мая сообщалось о шести новых заболевших КВИ, тогда как за 3 мая выявили всего три новых случая коронавируса.

Новые случаи, зарегистрированные за последние 24 часа, распределились по регионам страны следующим образом:

в городе Нур-Султане – 5;

в городе Алматы – 2;

в городе Шымкенте – 1;

в Карагандинской области – 1.

Всего за время эпидемии в Казахстане выявили 1 305 566 случаев заболевания COVID-19.

Ранее в Минздраве заявили, что пандемия еще не закончилась и в Казахстане в будущем возможны новые волны заболеваемости КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968089-novye-sluchai-kvi-za-sutki-vyyavili-vsego-v-chetyreh-regionah-kazahstana/