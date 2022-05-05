Коронавирус за сутки выявили всего в четырех регионах Казахстана
Всего 9 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в 4 регионах Казахстана за 4 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 4 мая сообщалось о шести новых заболевших КВИ, тогда как за 3 мая выявили всего три новых случая коронавируса.
Новые случаи, зарегистрированные за последние 24 часа, распределились по регионам страны следующим образом:
- в городе Нур-Султане – 5;
- в городе Алматы – 2;
- в городе Шымкенте – 1;
- в Карагандинской области – 1.
Всего за время эпидемии в Казахстане выявили 1 305 566 случаев заболевания COVID-19.
Ранее в Минздраве заявили, что пандемия еще не закончилась и в Казахстане в будущем возможны новые волны заболеваемости КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968089-novye-sluchai-kvi-za-sutki-vyyavili-vsego-v-chetyreh-regionah-kazahstana/