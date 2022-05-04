Всего шесть случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. За последние сутки, 3 мая, в стране зарегистрировали всего 6 случаев заражения КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 1,

в Мангистауской области – 3.

Всего же с начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 557 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что сутками ранее в стране выявили всего трех заразившихся КВИ - в Алматы и Алматинской области.

Между тем казахстанцам официально разрешили пройти полный повторный курс вакцинации против коронавируса. Соответствующее постановление вчера подписала главный санврач страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967912-vsego-shest-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/