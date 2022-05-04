Всего шесть случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки
Новые данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. За последние сутки, 3 мая, в стране зарегистрировали всего 6 случаев заражения КВИ.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 2,
- в Алматы – 1,
- в Мангистауской области – 3.
Всего же с начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 557 случаев заражения коронавирусом.
Отметим, что сутками ранее в стране выявили всего трех заразившихся КВИ - в Алматы и Алматинской области.
Между тем казахстанцам официально разрешили пройти полный повторный курс вакцинации против коронавируса. Соответствующее постановление вчера подписала главный санврач страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967912-vsego-shest-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/