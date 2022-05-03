Хорватия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну

Иллюстративное фото: gettyimages

Министерство внутренних дел Хорватии сообщило, что правила въезда в страну теперь такие же, как и до пандемии коронавируса, передает tportal.hr.

"Решение о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии, действовавшее до 30 апреля 2022 года, не продлено", – говорится в заявлении МВД страны.

Таким образом, спустя два года туристам для путешествия в Хорватию не нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Отмечается, что "въезд в Хорватию разрешен на основании условий, предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и других, без соблюдения эпидемиологических условий".

Ранее власти Армении и Кыргызстана с 1 мая отменили ПЦР-тесты и справки о вакцинации при пересечении их границ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967698-horvatiya-snyala-koronavirusnye-ogranicheniya-na-vezd-v-stranu/