"Пандемия еще не закончилась": глава Минздрава высказалась о рисках новой волны КВИ

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Глава Минздрава в кулуарах сената высказалась о вероятности новой волны коронавируса летом, учитывая рост заболеваемости в соседнем Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в Китае в последние дни наблюдается рост заболеваемости - ранее сообщалось, что в Пекине почти 20 млн человек пройдут тест на COVID-19.

В связи с этим журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что и в Казахстане начнется новая волна заболеваемости КВИ.

В ответ Ажар Гиният сообщила, что это зависит от появления новых штаммов коронавируса.

"Это зависит от появления новых мутаций, новых штаммов коронавирусной инфекции. На сегодня в Китае идет рост "омикрона", "стелс-омикрона". В сутки заболевают около 30 тысяч человек. Жесткие (карантинные - прим.ред.) меры в стране принимаются у них.

Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем заболеваемости, или тот коллективный иммунитет у нашего населения, который сегодня есть, сработает - и он пройдет как простудное заболевание", - сообщила она.

Министр заверила, что власти Казахстана следят за эпидситуацией.

"Мы следим за этой ситуацией. Ежемесячно все положительные ПЦР-тесты смотрим на "омикрон", в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется. Мы за этим следим.

Всемирная организация здравоохранения полностью проводит мониторинг, исследование. Глава ВОЗ говорит, что ситуация неоднозначная. За этой ситуацией они будут следить. Пандемия еще не закончилась", - напомнила министр.

Позже главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова заявила, как будет развиваться коронавирусная инфекция сейчас доподлинно никто не скажет.

"Есть два сценария. Сценарий, что вирус продолжает мутировать, а мы это видим, он продолжает мутировать. Если говорить про "омикрон" и его разновидности, то свойство вируса и его патогенность снижаются - это хороший признак. Ну а то, что вирус продолжает мутировать - это не очень хорошо, потому что это не дает нам возможность сказать: все, мы с вирусом покончили", - отметила она.

Напомним, сегодня глава Минздрава рассказала также, что в Казахстане разработают протоколы реагирования по каждому инфекционному заболеванию. В них будут предусмотрены алгоритмы действий госорганов и иных организаций и их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967208-pandemiya-esche-ne-zakonchilas-glava-minzdrava-vyskazalas-o-riskah-novoy-volny-kvi/