Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили лишь троих заболевших

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 выявили только в Алматы и в Алматинской области. Такие данные приводит официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

По данным за понедельник, 2 мая, троих зараженных коронавирусом зарегистрировали в двух регионах Казахстана:

в Алматы – 2 случая;

в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 551 случай заболевания КВИ.

Отметим, что за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась.

Так, за 29 апреля в стране было выявлено 12 случаев заражения КВИ. На следующий день, 30 апреля, COVID-19 подтвердился уже у 10 казахстанцев, а по данным за 1 мая было зарегистрировано всего 5 случаев инфицирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967717-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-lish-troih-zabolevshih/