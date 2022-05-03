Престарелого жителя Шанхая живым погрузили в катафалк в мешке для трупов

Жителя Шанхая по ошибке объявили мертвым. Кадр из видео: YouTube/SCMP

Власти одного из районов Шанхая уволили четверых чиновников после того, как один из постояльцев в доме престарелых был по ошибке объявлен мертвым, передает Би-би-си.

Четверо чиновников района Путуо и директор дома престарелых были уволены. Теперь они и врач, по ошибке объявивший престарелого мужчину умершим, находятся под следствием. Врача же лишили лицензии.

Видеоролик стал вирусным среди пользователей в воскресенье вечером. На нем работники морга загружают в автомобиль на катафалке мешок с телом престарелого мужчины. Внезапно один из них обнаруживает, что пациент жив.

Официальные лица района Путуо в Шанхае подтвердили, что мужчина был доставлен в больницу. Его состоялось стабильное. Личность пациента не раскрыли.

Один из пользователей соцсети Weibo назвал произошедшее "хаосом", который сейчас творится в Шанхае.

Известно, что город с конца марта закрыли на строжайший карантин. На время его действия десяткам миллионам жителям города запрещено покидать свои дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967788-prestarelogo-zhitelya-shanhaya-zhivym-pogruzili-v-katafalk-v-meshke-dlya-trupov/