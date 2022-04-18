Новые случаи КВИ за сутки выявили только в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: David Cliff/NurPhoto via Getty Images

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Казахстане зарегистрировали 9 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 396 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, последний месяц в стране наблюдается снижение заболеваемости КВИ. Если в начале суточный прирост достигал более чем 200 случаев заражения, то к концу прошлого месяца он снизился более чем в 10 раз - до 20 случаев.

В апреле в среднем ежедневно регистрируется не более 15 случае заражения. Максимальное число заболевших было зарегистрировано 15 апреля - в шести регионах выявили 20 заразившихся КВИ. А вчера сообщалось о 12 новых зараженных в трех регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965460-novye-sluchai-kvi-za-sutki-vyyavili-tolko-v-almaty-i-nur-sultane/