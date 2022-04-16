Здоровье
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Незначительный рост случаев коронавируса зафиксирован в Казахстане

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 15 апреля, в Казахстане выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов коронавирус был обнаружен:

  • в Нур-Султане - 4;
  • в Алматы - 9;
  • в Алматинской области - 1;
  • в Восточно-Казахстанской области - 4;
  • в Костанайской области - 1;
  • в Павлодарской области - 1.

При этом заболевших не выявили: в Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 305 375 случаев.

Напомним, за 14 апреля в стране зарегистрировали 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за 13 апреля - 16, за 12 апреля - 12.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965313-neznachitelnyy-rost-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovan-v-kazahstane/

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