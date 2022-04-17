12 случаев заражения КВИ в трех регионах Казахстана выявили за сутки
Обновленные данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за минувшие сутки, 16 апреля, в Казахстане выявили 12 случаев заражения коронавирусом.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 1,
- в городе Алматы – 8,
- в ВКО – 3.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 387 случаев заражения КВИ.
Напомним, накануне суточный прирост зараженных увеличился до 20 случаев - новых зараженных выявили в шести регионах страны. За сутки до этого сообщалось о 12 случаях заражения коронавирусом в 4 регионах Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965399-12-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-treh-regionah-kazahstana-vyyavili-za-sutki/