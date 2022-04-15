Лишь в четырех регионах Казахстана за сутки выявили коронавирус
За минувшие сутки, 14 апреля, в Казахстане зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 6,
- в ВКО – 2,
- в Карагандинской области – 1.
С начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 355 случаев заражения COVID-19.
Накануне сообщалось о 16 новых зараженных КВИ в 8 регионах страны, сутками ранее коронавирусную инфекцию выявили у 12 человек в 4 регионах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965144-novyh-zarazhennyh-kvi-za-sutki-vyyavili-lish-v-4-regionah-kazahstana/