Лишь в четырех регионах Казахстана за сутки выявили коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

За минувшие сутки, 14 апреля, в Казахстане зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 355 случаев заражения COVID-19.

Накануне сообщалось о 16 новых зараженных КВИ в 8 регионах страны, сутками ранее коронавирусную инфекцию выявили у 12 человек в 4 регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1965144-novyh-zarazhennyh-kvi-za-sutki-vyyavili-lish-v-4-regionah-kazahstana/