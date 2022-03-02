Еще у 260 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В регионах ситуация следующая:

в городе Нур-Султан – 21,

в городе Алматы – 90,

в городе Шымкент – 2,

в Акмолинской области –9,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 27,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 14,

в СКО – 28,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958768-esche-u-260-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/