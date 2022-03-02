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Еще у 260 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

Медработница берет анализ
Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte/Picture alliance/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В регионах ситуация следующая:

  • в городе Нур-Султан – 21,
  • в городе Алматы – 90,
  • в городе Шымкент – 2,
  • в Акмолинской области –9,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в Алматинской области – 8,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 12,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 27,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 1,
  • в Павлодарской области – 14,
  • в СКО – 28,
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958768-esche-u-260-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/

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