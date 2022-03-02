Еще у 260 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В регионах ситуация следующая:
- в городе Нур-Султан – 21,
- в городе Алматы – 90,
- в городе Шымкент – 2,
- в Акмолинской области –9,
- в Актюбинской области – 1,
- в Алматинской области – 8,
- в Атырауской области – 7,
- в ВКО – 12,
- в Жамбылской области – 3,
- в ЗКО – 9,
- в Карагандинской области – 27,
- в Костанайской области – 25,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 14,
- в СКО – 28,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958768-esche-u-260-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/