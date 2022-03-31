Здоровье
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В девяти регионах Казахстана не выявили ни одного случая заражения COVID-19

Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки на территории Казахстана зарегистрировали 21 новый случай заболевания КВИ в 8 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне сообщалось о 32 случаях заражения, за день до этого - о 17 новых зараженных КВИ.

Ситуация с заболеваемостью КВИ за прошедшие сутки в регионах выглядит так:

  • в Нур-Султане – 5;
  • в Алматы – 8;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 1;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 2;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 1;
  • в Костанайской области – 1;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в СКО – 0;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 135 случаев.

Напомним, в Минздраве сообщили, что Россия и Казахстан готовятся подписать Соглашение о признании паспортов вакцинации против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962880-v-devyati-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya-covid-19/

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