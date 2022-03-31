В девяти регионах Казахстана не выявили ни одного случая заражения COVID-19
За минувшие сутки на территории Казахстана зарегистрировали 21 новый случай заболевания КВИ в 8 регионах страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что накануне сообщалось о 32 случаях заражения, за день до этого - о 17 новых зараженных КВИ.
Ситуация с заболеваемостью КВИ за прошедшие сутки в регионах выглядит так:
- в Нур-Султане – 5;
- в Алматы – 8;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 1;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 0;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 2;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 1;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 1;
- в СКО – 0;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 135 случаев.
Напомним, в Минздраве сообщили, что Россия и Казахстан готовятся подписать Соглашение о признании паспортов вакцинации против COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962880-v-devyati-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya-covid-19/