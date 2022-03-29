"Не преждевременно": Тугжанов высказался об отмене масочного режима в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли власти отменили масочный режим в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Ералы Тугжанова о том, не преждевременна ли отмена масочного режима, учитывая то, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

"Нет, не преждевременна (отмена масочного режима – прим. ред.)", – коротко ответил он.

По его словам, это не единственные послабления в стране. Так, власти дали возможность работать всем субъектам МСБ.

"В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали – это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование", – добавил заместитель премьер-министра.

Он также объяснил, почему всем категориям казахстанцев разрешили прививаться вакциной Pfizer.

"Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы, по этому вопросу мы шли поэтапно.

Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели для этого возможность – привиться данной вакциной. Это были многодетные матери и дети до 18 лет, круг людей, который выезжает за рубеж по зарубежным поездкам – мы разрешение давали.

Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно – кому 60 лет, затем за 50 лет. Сегодня мы все возможности посчитали", – сообщил спикер.

Как отметил Тугжанов, на сегодня по стране более 10 миллионов людей полностью вакцинированы против КВИ. Это фактически 80% от подлежащего к иммунизации населения.

По его словам, это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован.

"Мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета. Срок годности с учетом последней поставки – до августа, июль включительно", – резюмировал Тугжанов.

Напомним, что по решению МВК по нераспространению коронавируса обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане. Также главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которое отменяет обязательный масочный режим в школах страны.

Тем не менее, многие казахстанцы посчитали, что отказываться от масочного режима рано, так как заболевшие коронавирусом пока есть и в Казахстане, и в соседних странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962577-ne-prezhdevremenno-tugzhanov-vyskazalsya-ob-otmene-masochnogo-rezhima-v-kazahstane/