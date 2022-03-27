В Казахстане снизилось число случаев заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне сообщалось о 34 новых случаях заражения, а за день до этого - о 18.
Согласно новым данным, ситуация с КВИ в разрезе регионов выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 1,
- в Алматы – 10,
- в Шымкенте – 0,
- в Акмолинской области – 1,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 0,
- в Атырауской области – 0,
- в ВКО – 4,
- в Жамбылской области – 0,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 2,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 0,
- в СКО – 3,
- в Туркестанской области – 0.
Заражения выявили всего в 8 регионах страны.
Всего в стране подтверждено 1 305 040 случаев с момента начала пандемии.
Напомним, что на днях обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане. Тем не менее, многие казахстанцы считают, что отказываться от масочного режима рано, так как заболевшие коронавирусом пока есть и в Казахстане, и в соседних странах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962263-v-kazahstane-snizilos-chislo-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom/