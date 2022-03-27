В Казахстане снизилось число случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне сообщалось о 34 новых случаях заражения, а за день до этого - о 18.

Согласно новым данным, ситуация с КВИ в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 10,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 0.

Заражения выявили всего в 8 регионах страны.

Всего в стране подтверждено 1 305 040 случаев с момента начала пандемии.

Напомним, что на днях обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане. Тем не менее, многие казахстанцы считают, что отказываться от масочного режима рано, так как заболевшие коронавирусом пока есть и в Казахстане, и в соседних странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962263-v-kazahstane-snizilos-chislo-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom/